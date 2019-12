Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallbeteiligte meldet sich bei Polizei

Hohenöllen (ots)

Die Unfallbeteiligte des Verkehrsunfalls vom Donnerstagabend auf der L 383 hat sich bei der Polizei gemeldet. Die ältere Dame war zwischen Hohenöllen und Einöllen mit einem anderen PKW in Form eines "Spiegelkusses" zusammengestoßen. Da sie annahm, dass ihr Unfallgegner weitergefahren war, sah sie die Sache als erledigt an und setzte ihrerseits die Fahrt fort. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen, den Unfall sicherheitshalber der Polizei zu melden. Im vorliegenden Fall hatte der Unfallgegner sogar angehalten und die Wegfahrt der "Unfallflüchtigen" beobachtet. Die Halter der unfallbeteiligten Fahrzeuge können nun ihre Rechte untereinander geltend machen. Beide Fahrzeugführer behaupten, dass der andere auf die Gegenfahrbahn gekommen war. Zudem wird der Vorgang als "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

