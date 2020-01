Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall wegen querender Fußgänger

Borken (ots)

Am Donnerstag wollte eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Borken gegen 15.15 Uhr nach Umschalten der Ampel auf GRÜN von der Coesfelder Straße auf die Ahauser Straße abbiegen. Sie musste jedoch wieder abbremsen, weil ein Paar mit einem Kinderwagen bei ROT die Coesfelder Straße überquerte. Ein nachfolgender 61 Jahre alter Autofahrer aus Borken bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 37-Jährigen auf. Dabei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Fußgänger (Mann und Frau) hatten den Unfall offenbar bemerkt, setzten ihren Weg aber dennoch fort. Eine nähere Beschreibung der Personen liegt nicht vor, es ist lediglich bekannt, dass an dem Kinderwagen "irgendetwas pinkfarbenes" gewesen sei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

