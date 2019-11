Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 40-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag (10.November) gegen 15.35 Uhr auf der L 512 in Kraghammer ereignet. Die Unfallbeteiligten befuhren die L512 in Fahrtrichtung Attendorn. Auf Höhe des "Kraghammer Sattel" musste eine 29-Jährige verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihr fahrender 39-Jähriger fuhr ihr, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, auf. Da eine weitere, folgende Fahrzeugführerin den Unfall zu spät bemerkte, fuhr die 40-Jährige ebenfalls auf. Durch den ausgelösten Airbag verletzte sie sich leicht. Die anderen Unfallbeteiligten verblieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

