Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Fehlalarme rufen Polizei und Feuerwehr auf den Plan 26.3.20

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu zwei Brandalarmen, die sich im Nachhinein als Fehlalarm darstellten, musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken. Zunächst ging ein Alarm aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen ein. Wie es sich sehr schnell herausstellte, schlug der Rauchmelder im Operationssaal an. Grund war eine Operation, bei der ein Laser-Gerät eingesetzt worden war. Der empfindliche Melder reagierte auf die dabei entstandenen Dämpfe. Ebenso wenig dramatisch war auch der Alarm gegen 17 Uhr im Gebäude einer Versicherung in der Spittelstraße in Schwenningen. Dort hatte die Putzfrau versehentlich den Alarm ausgelöst.

