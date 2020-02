Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr kam es in Korb, Anschlussstelle B14, zu einem Auffahrunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines BMW Mini fuhr infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden VW auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Erbstetten: Unfallflucht

Um 08:35 Uhr kam es am Mittwochmorgen auf der K1845 zwischen Nellmersbach und Erbstetten zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige Renault-Fahrer überholte auf der langen Geraden vor Erbstetten einen VW Golf. Während des Überholvorgangs schert der Golf auch nach links aus. Obwohl der Renault Fahrer auf den linken Seitenstreifen ausweicht, kann ein Kontakt zwischen den beiden Außenspiegeln der Fahrzeuge nicht verhindert werden, wobei Sachschaden entstand. Der VW Fahrer des Pkw VW fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter. Hinweise auf den VW- Fahrer nimmt das Polizeirevier Backnang (07191/9090) entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Aufgrund Nichtbeachtens der Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" kam es am Mittwoch gegen 12:15 Uhr zur Kollision von einem Honda Jazz und einem Lkw. Die 65-Jährige Honda Fahrerin bog aus einem Parkplatz in die Esslinger Straße Richtung Stuttgart ein und missachtet den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw. Es entstand bei dem Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Fellbach: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 05:35 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Untertürkheimer Straße/ Esslinger Straße zum Unfall. Ein 23-jähriger Skoda Fahrer bog von der Esslinger Straße in die Untertürkheimer Straße ein und übersah hierbei den aus Richtung Stuttgart kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Nissan. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 20000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Sachschaden von ca. 800 Euro entstand am Mittwochvormittag zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den auf einem Parkplatz in der Burgstraße abgestellten blauen VW Polo an der Stoßstange hinten rechts und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (07181/2040) zu melden.

