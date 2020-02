Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung Schaumbildung und Belohnung nach Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Schaumbildung in der Kanalisation durch Reinigungsmittel verursacht

Am Dienstagnachmittag trat aus der Kanalisation im Bereich der Uhlandschule in Bettringen Schaum aus, der sich großflächig verbreitete und auch in den angrenzenden Bettringer Bach gelangte. Die Feuerwehr war zur Schadensbegrenzung im Einsatz und ließ den Schaum mit einem Reinigungsfahrzeug absaugen. Noch am Dienstagabend waren auch fachkundige Mitarbeiter des Umweltamts des Landkreises vor Ort. Deren ersten Untersuchungsergebnisse wurden zwischenzeitlich insoweit nochmals bestätigt, dass für das Gewässer des Bettringer Bachs keine Gefahr bestand.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen scheint auch die Ursache der Schaumbildung gefunden zu sein. Demnach wurde im Industriegebiet Gügling ein seifenartiges flüssiges Reinigungsmittel in den Kanal eingebracht. Die Polizei prüft derzeit den Tatbestand einer unerlaubten Abfallbeseitigung, weil bei einer dortigen Firma leere Fässer mit Resten derartiger Reinigungsmittel ausgespült und unerlaubterweise über den Abfluss in die Kanalisation eingeleitet worden sei. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Anbei nachmals die polizeiliche Erstmeldung zum Vorfall:

Schwäbisch Gmünd: Umwelt - Schaumbildung in der Kanalisation

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde bei der Uhlandschule in der Wolf-Hirt-Straße eine sehr große Schaumbildung festgestellt, die dort aus der Kanalisation austrat. Der Schaum verunreinigte großflächig die dortige Straße und gelangte auch in den angrenzenden Bettringer Bach. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert, die den Schaum auch unter Hinzuziehung einer Kehrmaschine entfernte. Die Betreiber der örtlichen Kläranlage wurden umgehend über die Situation informiert. Bereits am frühen Abend war eine deutliche Reduzierung der Schaumbildung festzustellen.

Erste Messungen des Gewässers im Bettringer Bach ergaben am Dienstagabend eine gewisse Entwarnung. Es bestehe keine konkrete Gefahr für die dortigen Tiere und Mikroorganismen. Noch am Dienstagabend hat die Polizei zusammen mit einem Vertreter des Umweltamts die Ermittlungen zur Ursache der Schaumbildung aufgenommen, die nun am Mittwoch fortgeführt werden.

+ + + + + + + + +

Lauchheim: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht - Belohnung ausgelobt

Die Kriminalpolizei Aalen sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugbrand in den frühen Morgenstunden des 25.01.2020 in der Lindenstraße geben können. Zwischenzeitlich wurde von privater Seite aus für Hinweise, die letztlich zur Ergreifung und Verurteilung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgelobt. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Anbei die Ursprungsmeldung vom 27.01.2020:

Lauchheim: 54.000 Euro Sachschaden

Mit insgesamt 27 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Westhausen und Lauchheim am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in die Lindenstraße aus. Dort hatte kurz vor 4 Uhr ein Hybrid-Pkw gebrannt, wobei ein Sachschaden von rund 54.000 Euro entstand. Im Bereich des Brandortes wurde festgestellt, dass zum Abtransport bereitgestelltes Altpapier ebenfalls angekokelt war. An einem weiteren Fahrzeug, das ebenfalls in der Lindenstraße abgestellt war, wurden durch Mitglieder der Feuerwehr Rußantragungen festgestellt.

Die Kriminalpolizei Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel.: 07361/5800 sachdienliche Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich entgegen.

