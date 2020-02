Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Baum in Brand gesetzt - Einbruch - Handgreiflichkeiten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht

Bereits am Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Großheppacher Straße einen geparkten VW T5 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der VW war zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag gegen 10:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heinkelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem VW Polo. Der bisher unbekannte Fahrer des silbernen Polos stieß beim Ausparken gegen den Tiguan und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Tiguan entstand beim Zusammenstoß leichter Sachschaden. Vom Polo ist ein Teil des Kennzeichens bekannt, dieses lautet WN-AS, die Ziffern sind unbekannt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Winnenden: Kopflinde in Brand gesetzt

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Dienstagnachmittag eine Kopflinde in der Schloßstraße in Brand gesetzt. Der Brand des Baumes wurde kurz nach 17:30 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam mit sieben Einsatzkräften vor Ort und löschte den Baum. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach- Oeffingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 08:25 Uhr wurde ein in der Remser Straße abgestellter VW Golf vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Kollision zwischen Kind und Pkw

Kurz vor 14 Uhr ereignete sich am Dienstag in der Freibergstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem neunjährigen Jungen. Der Knabe wollte mit seinem Fahrrad die Freibergstraße in Richtung eines Feldweges überqueren, übersah hierbei aber den Pkw eines 55-jährigen Mannes. Der Autofahrer versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht gänzlich verhindern. Der rechte Außenspiegel des Pkw streifte das Kind, welches infolgedessen zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der VW kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden am Pkw liegt bei ca. 10000 Euro.

Fellbach-Schmieden: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag zwischen 08:30 Uhr und 13:50 Uhr wurde in der Salierstraße auf einem dortigen Firmengelände ein geparkter BMW beschädigt. Aufgrund aktueller Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass ein Lkw, der in der Einfahrt wendete, mit seinem Heck oder Anhänger an dem BMW hängen blieb. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 071157720 zu melden.

Fellbach: versuchter Wohnungseinbruch

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstagabend, zwischen 18:50 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung in der Schorndorfer Straße einzubrechen. Gerade als sie dabei waren, die Eingangstüre aufzuhebeln, bemerkten sie, dass die Bewohnerin der Wohnung entgegen ihrer vorherigen Annahme zu Hause ist und flüchteten. Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei junge Männer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

In der Nacht zum Dienstag hatte sich auf dem Dach eines Altenheims in der Johann-Philip-Palm-Straße eine Firstverkleidung aus Blech. Diese drohte herunterzufallen, weshalb die örtliche Feuerwehr gegen 13.45 Uhr ausrückte und die Bauteile sicherten. Dazu wurde die Straße kurzzeitig gesperrt. Verletzt wurde bei diesem Ereignis niemand.

Backnang: Streitigkeiten eskaliert

Die der Walkstraße kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr nach einem Verkehrsvorfall zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 68-jähriger Radfahrer befuhr in der Walkstraße einen dortigen Gehweg und stieß fast mit einem Fußgänger zusammen, als er bei der Einmündung In der Taus um die Ecke fuhr. Zwischen den beiden Männern kam es in Folge zum Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Dabei habe der Radfahrer auf den 69-jährigen Fußgänger mit einem mitgeführten Fahrradspiralschloss eingeschlagen, wobei dieser sich dann mit einem mitgeführten Pfefferspray zu Wehr setzte. Nachdem eine Passantin sich zur Streitschlichtung einmischte, ließ der Radfahrer von seinem Kontrahenten ab, woraufhin dieser flüchten konnte. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

