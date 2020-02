Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zumeldung zum tödlichen Unfall in Gaildorf und weitere Ereignisse aus dem Landkreis

Schwäbisch Hall (ots)

Gaildorf: Zumeldung zum tödlichen Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der B 19 zwischen Gaildorf-Münster und Gaildorf-Bröckingen bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise!

Ein 65 Jahre alter Fußgänger war um 22:20 Uhr auf Höhe der Einmündung zum Industriegebiet von einem Pkw, VW eines 19-Jährigen erfasst worden, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Bröckingen unterwegs war. Der 65-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Fußgänger kurz vor dem Unfall gesehen haben sich zu melden! Weiter wird der Fahrer eines Pkw gesucht, der dem VW zum Zeitpunkt des Unfalls entgegenkam.

Hinweise erbittet die Verkehrspolizei Telefon 07904/9426-0.

Crailsheim: Einbruch in Schule.

Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Schule in der Kurt-Schuhmacher-Straße eingedrungen. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt. In der Schule wurden mehrere Türen und Schränke aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Rosengarten: Vorfahrt missachtet - B 19 eine Stunde gesperrt.

Leichte Verletzungen haben die Fahrer zweier Fahrzeuge am Dienstag bei einem Unfall in der Neue Straße (B 19) erlitten. Ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer war kurz vor 18:00 Uhr von der Haller Straße nach links in die Neue Straße eingefahren und hierbei mit einem Mercedes Sprinter eines 27-Jährigen zusammengestoßen. Laut einer Zeugenaussage soll der Sprinterfahrer zuvor bei Rotlicht eine Fußgängerbedarfsampel passiert haben. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 25.000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden. Die B 19 war aufgrund des Unfalls für eine Stunde gesperrt.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-0 zu melden.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Dienstag, in der Zeit von 05:40 Uhr bis 14:15 Uhr, wurde ein, in der Graf-Pückler-Straße geparkte, Suzuki von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, am Stoßfänger hinten links, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Suzuki entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher, bzw. auf den Unfallhergang nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971/ 95090 entgegen.

Langenburg: Unfallflucht

Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr am Dienstagnachmittag wurde eine Grundstücksmauer in der Königsmühle beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte die Mauer vermutlich beim Rückwärtsfahren, bzw. Wenden und verursachte so einen Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Verantwortliche entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich um einen hellblauen Kleintransporter. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim (07951/4800) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell