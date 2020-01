Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

In der Nacht zu Montag, 13.01.2020, hat ein Unbekannter Fahrzeugführer auf der Edith-Stein-Straße ein parkendes Auto beschädigt und sich danach aus dem Staub gemacht. Der Besitzer eines silbernen VW-Tiguan mit Gelderner Kennzeichen hatte sein Fahrzeug abends gegenüber der Hausnummer 45 geparkt. Als er um 08.15 Uhr losfahren wollte, stellte er frische Unfallschäden am linken Kotflügel bzw. an der Stoßstange fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell