Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeugdiebstahl

Weißer Fiat Ducato mit dem Kennzeichen AH-W4549 entwendet

Emmerich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Januar 2020) entwendeten unbekannte Täter einen weißen Fiat Ducato, der in einer Parkbucht der Seufzerallee auf Höhe der Einmündung zur Gerhard-Strom-Straße abgestellt war. Der offene Pritschenwagen trägt das Kennzeichen AH-W4549. Im etwa anderthalb Jahre alten Fahrzeug befanden sich noch Werkzeug, darunter eine Kettensäge und eine Bohrmaschine. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

