Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Warnung: Telefon-Betrüger - Falsche Polizeibeamte

Bernkastel-Kues (ots)

Aktuell rufen Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben und versuchen durch geschickte Gesprächsführung Ihre Wertsachen und das Ersparte zu erbeuten, in der Region Bernkastel-Kues an.

Sogenannte "Falschen Polizeibeamte" schildern am Telefon unter anderem, dass Ihre Vermögenswerte nicht mehr sicher seien, da z.B. Einbrecherbanden in der Nähe unterwegs seien. Sie bieten dann die Abholung und sichere Verwahrung der Wertgegenstände an. Häufig rufen sie mit unterdrückter Nummer an, oder nutzen Techniken, die im Telefondisplay die Notrufnummer 110 oder die Nummer der örtlichen Polizeidienststelle anzeigen. Die Polizei wird sie niemals mit der Nummer 110 anrufen oder nach ihrem Vermögen befragen! Die Betrüger rufen hierbei vorrangig ältere Mitmenschen an. Warnen sie daher Ihre Angehörigen!

