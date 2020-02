POL-AA: Schorndorf: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Schorndorf und des Polizeipräsidiums Aalen: Polizeirevier sportlichste Institution in Baden-Württemberg

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Schorndorf und des Polizeipräsidiums Aalen: Polizeirevier sportlichste Institution in Baden-Württemberg

Schorndorf (ots)

Bereits 2018 wurde das Polizeirevier Schorndorf als sportlichste Institution des Rems-Murr-Kreises ausgezeichnet. Diesen Titel konnte das Revier 2019 nicht nur verteidigen, sondern als sportlichste Institution Baden-Württembergs auch noch einen oben draufsetzen.So erhielten am vergangenen Dienstag insgesamt 64 Beschäftigte des Reviers im großen Sitzungssaal des Alten Rathauses das Deutsche Sportabzeichen.Zusätzlich bekamen 25 Beamte das Europäische Polizeileistungsabzeichen (EPLA) ausgehändigt. Bemerkenswert hierbei ist die große Altersspanne der Teilnehmer: Von der 18-jährigen Auszubildenden bis zum 60-jährigen Polizeibeamten waren jegliche Altersgruppen vertreten.Der Präsident des Sportkreises Rems-Murr, Erich Hägele, ließ es sich nicht nehmen, selbst die Urkunden an die Sportler auszuhändigen. Hägele war voll des Lobes: "Dasist wirklich eine tolle Leistung. Das Polizeirevier Schorndorf ist die sportlichste Institution Baden-Württembergs und damit weit über die Grenzen von Rems und Murr sportlich sehr erfolgreich." Polizeioberrat Markus Jatzko, Leiter des Schorndorfer Polizeireviers, zeigte sich hocherfreut: "Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Fallzahlen von Gewalt gegen Polizeibeamte stetig steigen, halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass unsere Beamtinnen und Beamten körperlich fit sind. Ich freue mich sehr darüber, dass das vorhandene sportliche Angebot beim Polizeirevier Schorndorf von den Kolleginnen und Kollegen in einer solch herausragenden Form angenommen wird. In dem Zusammenhang möchte ich auch dem Polizeisportförderverein Schorndorf sowie derSG Schorndorf, deren Sportstätten und Gerätschaften unsere Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Dienstsportes nutzen dürfen, meinen herzlichen Dank aussprechen."Auch Polizeipräsident Reiner Möller dankte den Sportlerinnen und Sportlern für ihr außergewöhnliches Engagement und bezeichnete das Polizeirevier Schorndorf in Sachen sportlicher Leistung als Aushängeschild des Polizeipräsidiums Aalen. Zudemstellte er in Aussicht, im Jahr 2020 selbst das Sportabzeichen beim Polizeirevier Schorndorf abzulegen: "Nachdem im Jahr 2018 bereits 62 Beamte und im Jahr 2019 gar 64 Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers das Sportabzeichen erworben haben, muss das Ziel für 2020 eine erneute Steigerung sein. Sollte dann noch ein Teilnehmer fehlen, biete ich mich gerne als 65. an", so Möller schmunzelnd.Oberbürgermeister Matthias Klopfer, selbst ehemaliger Leistungssportler und Dozentder Sportwissenschaften, zollte den Bediensteten des Polizeireviers Schorndorf Respekt und zeigte sich ebenfalls erfreut über die Leistung der Beamtinnen und Beamten. "Sport ist das Beste, das man sich selbst tun kann", so Klopfer. "Machen Sie weiter wie bisher und bleiben sie damit anderen ein Vorbild."

