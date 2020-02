Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schaumbildung in der Kanalisation - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Umwelt - Schaumbildung in der Kanalisation

Am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde bei der Uhlandschule in der Wolf-Hirt-Straße eine sehr große Schaumbildung festgestellt, die dort aus der Kanalisation austrat. Der Schaum verunreinigte großflächig die dortige Straße und gelangte auch in den angrenzenden Bettringer Bach. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert, die den Schaum auch unter Hinzuziehung einer Kehrmaschine entfernte. Die Betreiber der örtlichen Kläranlage wurden umgehend über die Situation informiert. Bereits am frühen Abend war eine deutliche Reduzierung der Schaumbildung festzustellen.

Erste Messungen des Gewässers im Bettringer Bach ergaben am Dienstagabend eine gewisse Entwarnung. Es bestehe keine konkrete Gefahr für die dortigen Tiere und Mikroorganismen. Noch am Dienstagabend hat die Polizei zusammen mit einem Vertreter des Umweltamts die Ermittlungen zur Ursache der Schaumbildung aufgenommen, die nun am Mittwoch fortgeführt werden.

Aalen: Unfall beim Vorbeifahren

Nachdem ein 61-jähriger BMW-Lenker am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einem Kundenparkplatz auf die Robert-Bosch-Straße in Richtung Essinngen eingefahren war, streifte er kurz nach der Ausfahrt beim Vorbeifahren einen geparkten Ford. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Sprinter-Lenker verursacht Unfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr überholte ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters auf der Hegelstraße unmittelbar vor der dortigen Fußgänger-Querungshilfe einen dort fahrenden 45-jährigen Renault-Lenker. Beim Wiedereinscheren vor dem Verkehrsteiler kollidierte der Sprinter mit dem Pkw und drängte diesen nach rechts ab. Verletz wurde niemand, jedoch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500 Euro.

Ellenberg-Kraßbronn: Sprinter beschädigt Verkaufswagen

Im Ortsteil Kraßbronn kollidierte am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ein 28-jähriger Fahrer eines Kastenwagens mit einem vor einer Wohnhauseinfahrt stehenden Verkaufswagen. Durch die Kollision wurde an diesem die Verkaufsklappe abgerissen und das Dach schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Buchstraße/Königsturmstraße kollidierte ein 43-jähriger VW-Lenker am Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr mit einem darin fahrenden 34-jährigen Peugeot-Lenker. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Durlangen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 298 verlor ein 24-jähriger Renault-Fahrer am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich letztendlich im Straßengraben überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeuglenker sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Schaden am beläuft sich auf 2000 Euro.

Waldstetten: BMW kollidiert mit Omnibus

Ein 52-jähriger BMW-Fahrer verursachte am Dienstagvormittag gegen 8.10 Uhr einen Verkehrsunfall. Nachdem er an der Einmündung Brunnengasse/Stuifenstraße sein Fahrzeug gewendet hatte und dann wieder nach rechts in die Brunnengasse abbog, kollidierte er mit einem bevorrechtigten 65-jährigen Omnibus-Lenker. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Auffahrunfall

Am Dienstagmorgen musste eine 53-jährige BMW-Lenkerin gegen 8 Uhr verkehrsbedingt an einer Ampel auf der Straße In der Vorstadt anhalten. Der nachfolgende 21-jährige Roller-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

