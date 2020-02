Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Vorfahrtsunfall

Schwäbisch Hall (ots)

Braunsbach: Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Ein unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeugs, vermutlich Transporter, befuhr am Mittwoch um 06:45 Uhr die Kreisstraße 2557 von Braunsbach-Geislingen in Richtung zur Landesstraße 2218, welche zwischen Schwäbisch Hall und Wolpertshausen verläuft. Hierbei kam ihm in einer ansteigenden, leichten Rechtskurve ein Fiat Ducato eines 39-Jährigen entgegen, wobei sich die Außenspiegel streiften. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon: 0791/400-555.

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochmorgen, gegen 06:45 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Richtung Haller Straße zu einem Unfall. Der 24- Jährige Toyota Fahrer wollte von der Bahnhofstraße nach links in den Alten Postweg einbiegen. Hierbei übersah er den auf der Haller Straße fahrenden, entgegenkommenden Omnibus, der geradeaus auf die Bahnhofstraße fahren wollte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro am Toyota und 3000 Euro am Omnibus.

