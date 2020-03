Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeuge vertreibt Einbrecher - Wer kann weitere Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (29.02.2020) versucht, in einen Gewerbebetrieb an der Podbielskistraße einzubrechen. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht. Jetzt bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen 21:00 Uhr ein lautes Geräusch vernommen. Er bemerkte, dass zwei Unbekannte ein mit einem Gitter gesichertes Fenster zu einem Gewerbebetrieb nahe der Einmündung Lister Kirchweg geschlagen hatten und offenbar dabei waren, einzubrechen. Das Duo hatte schon nach Wertgegenständen gegriffen, die auf dem Fensterbrett gelegen hatten. Der 41-Jährige stieß aus der Ferne einen lauten Pfiff aus. Dadurch fühlten sich die Täter mutmaßlich gestört. Sie rannten mit ihrer Beute davon und stiegen in ein dunkles Auto, das an der Podbielskistraße parkte. Nachdem sie eingestiegen waren, fuhr es auffallend zügig in Richtung Lister Platz davon.

Einer der Gesuchten ist schätzungsweise 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, hatte zum Zeitpunkt der Tat einen Oberlippenbart und laut Zeugen eine südländische Erscheinung. Sein Komplize ist geschätzt 1,85 Meter bis 2,00 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur. Beide waren dunkel gekleidet. Der Fahrer des Wagens war ebenso wenig zu erkennen wie das genaue Kennzeichen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich in der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0511-109 2717 zu melden. /ahm

