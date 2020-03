Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Explosion im Motorraum - Zeugenaufruf

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 14.03.2020, ist es zu einer Detonation an einem abgestellten Lkw an der Mannheimer Straße in Laatzen gekommen. Zurzeit geht die Kripo davon aus, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 47-jähriger Fahrer eines Lkw am Sonntagmorgen, dass ein auf dem Parkplatz abgestellter Sattelzug (Iveco) im Bereich des Motorraumes stark beschädigt worden war. Mehrere Fahrzeugteile lagen auf dem Boden. Als er mit einer Anwohnerin sprach, stellte sich heraus, dass sie Samstag gegen 23:00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen hatte. Die Polizei wurde aber erst am nächsten Morgen alarmiert.

Durch die hinzugerufenen Beamten konnten im Motorraum und an der Motorhaube Papierfetzen aufgefunden werden. Bislang geht die Kripo davon aus, dass ein Böller zu der Explosion geführt hatte und ermittelt nun wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /boe, now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Heike de Boer

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell