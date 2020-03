Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Motorradfahrer schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 57-jähriger Biker hat am Samstag, 14.03.2020, in der Ortschaft Koldingen beim Anfahren die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 57-Jährige gegen 13:50 Uhr mit seiner Honda CBF 600 auf der Bundesstraße 443 (Rethener Straße), von Laatzen kommend, in Richtung Pattensen unterwegs. In Höhe der Straße Eschenweg musste der Motorradfahrer zunächst verkehrsbedingt anhalten. Im weiteren Verlauf fuhr er mit seiner Honda an, verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt und rutschte mit dem Hinterreifen weg. Er stürzte dabei auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 57-Jährigen zur stationären Aufnahme in eine Klinik. An dem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. /has

