POL-H: Mann überrascht Frau in ihrer Wohnung

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 13.03.2020, hat ein 50-jähriger Mann mit einer Holzlatte eine Balkontür eingeschlagen und ist so in eine Wohnung an der Berlin Allee in der hannoverschen Südstadt gelangt. Die Mieterin konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei einsperren.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 27-jährige Mieterin gegen 04:00 Uhr in ihrer Wohnung auf, als ein Mann mit einer Holzlatte von draußen gegen die Balkontür schlug. Hierdurch ging die Scheibe zu Bruch und der Mann konnte die Wohnung im Hochparterre betreten. Die Mieterin verließ daraufhin fluchtartig das Schlafzimmer, verschloss die Tür hinter sich und alarmierte die Polizei. Die Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte der Mann schließlich in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellten sie zudem fest, dass der Mann in der Wohnung weiter randaliert hatte. Der 50-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover soll er am heutigen Tag dem beschleunigten Verfahren zugeführt werden. /boe, now

