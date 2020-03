Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannter begeht Unfallflucht und lässt schwer verletzten Beifahrer zurück

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in der Nacht zu heute (13.03.2020) an der Vahrenwalder Straße im Stadtteil Vahrenwald gegen zwei Laternenpfosten geprallt. Im Anschluss hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Sein 38 Jahre alter Beifahrer hat bei der Kollision schwere Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unbekannte gegen 01:45 Uhr mit einem Seat Altea auf der Arndtstraße stadtauswärts unterwegs. Beim Übergang auf die Vahrenwalder Straße verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Im Anschluss setzte er seine Fahrt entlang der Vahrenwalder Straße fort. Unmittelbar nach der Einmündung zur Henry-Lüders-Straße prallte er erneut am rechten Fahrbahnrand frontal gegen einen Laternenpfeiler. Dort kam das Auto zum Stehen. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ seinen schwer verletzten Beifahrer in dem Seat zurück. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass der Seat-Fahrer bereits wenige Minuten zuvor an einer Ampel an der Königsworther Straße gegen einen Opel Corsa geprallt war. Derzeit dauern die Ermittlungen zum Seat-Fahrer an.

Während der Unfallaufnahme musste die Vahrenwalder Straße gesperrt werden. Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 16.000 Euro. /now, boe

