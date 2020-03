Polizeidirektion Hannover

POL-H: Prostituierte versucht, Freier zu erpressen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Hannover (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hat am vergangenen Mittwoch, 04.03.2020, ein Wohnungsbordell an der Lutherstraße in der hannoverschen Südstadt besucht und ist anschließend erpresst worden. Nun ermittelt die Kripo Hannover und sucht weitere Geschädigte der Masche.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 40-Jährige das Wohnungsbordell am Nachmittag betreten. Nach der Inanspruchnahme sexueller Dienstleitungen mit einer 20-Jährigen, erhielt er mehrere Anrufe sowie Nachrichten. Darin wurde ihm unterstellt, dass er eine Tasche mit 1.500 Euro aus dem Etablissement entwendet haben soll. Sollte er den Geldbetrag nicht zurückzahlen, wurde ihm mit den Worten "man wisse, wo er wohne" gedroht. Der 40-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, sondern erstattete eine Anzeige wegen versuchter Erpressung.

Da es vom 24.02.2020 bis 08.03.2020 zu ähnlichen Taten in den hannoverschen Stadtteilen Südstadt und Lahe gekommen ist, sucht die Polizei Hannover weitere Geschädigte. Bei allen bisher bekannten Taten gleich ist der Arbeitsname "Lana" der unterschiedlichen Prostituierten.

Betroffene Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /now, ahm

