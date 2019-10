Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Täter schlugen Scheiben von Bushaltestellenhäuschen ein

Alpen (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 06.15 Uhr stellte ein Polizeibeamter, der auf der Anfahrt zu einem anderen Einsatz war, fest, dass Unbekannte alle Scheiben an einem Bushaltestellenhäuschen an der Kreuzung Neue Straße und Giesenacker eingeschlagen hatten. Wann die Scheiben noch unbeschädigt waren, ist bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell