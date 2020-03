Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Brand in der Wennigser Mark

Hannover (ots)

Am Dienstagvormittag, 10.03.2020, ist es in einem leerstehenden Gebäude an der Egestorfer Straße zu einem Feuer gekommen. Aktuell gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde gegen 11:00 Uhr der Brand durch Zeugen entdeckt. Durch die alarmierten Feuerwehren aus dem Umkreis konnten die Flammen gelöscht werden. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Am heutigen Tag, 11.03.2020, wurde durch die Kripo das Gelände zur Untersuchung der Brandursache aufgesucht. Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung als Ursache aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /boe, ahm

