Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollladen beschädigt

Neuenrade (ots)

Wilkestraße Sachbeschädigung an Rollladen Am gestrigen Sonntagmorgen, in der Zeit von 6 bis 8 Uhr, vernimmt ein Geschädigter ein lautes Geräusch, ohne dem besondere Beachtung zu schenken. Als er später nachsieht, stellt er die Beschädigung an seiner Rolllade fest. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades und/oder den Fahrraddieben und den Sachbeschädigern der Rolllade nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

