Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Kreuzau und Nideggen

Kreuzau / Nideggen (ots)

Ein Kindergarten, ein Büro und ein Friseursalon waren in den letzten Tagen Ziele von Einbrechern.

Zwischen dem 31.01.2020 (Freitag), 14:00 Uhr, und dem 03.02.2020 (Montag), 06:45 Uhr, drangen Unbekannte in einen Kindergarten an der Bahnhofstraße in Nideggen ein. Das geschah auf bislang nicht geklärte Art und Weise. Im Büro der Einrichtung wurde ein Schreibtischcontainer aufgebrochen. Dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet.

In der gleichen Straße wurde die Tür zu einem Büro gewaltsam geöffnet. Dort angekommen, gelang es dem oder den Tätern, den dort aufgestellten Tresor aufzuhebeln. Hieraus wurden Fahrzeugschlüssel entwendet, mit denen dann das Auto, ein weißer Ford Tourneo, gestohlen wurde.

In der Hauptstraße in Kreuzau geriet zwischen Samstagabend, 20:00 Uhr, und Montagnachmittag, 16:00 Uhr, ein Friseursalon in den Fokus von Einbrechern. Von der Rückseite aus gelangten der oder die Täter an das Objekt und hebelten dort ein Fenster auf. Nach ersten Feststellungen wurde aus dem Inneren Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie diese mit sachdienlichen Hinweisen unterstützen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell