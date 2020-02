Polizei Düren

POL-DN: Unfall nach Überholvorgang

Düren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Montagmorgen auf B 56n zwischen Stockheim und dem Abzweig nach Binsfeld. Vorangegangen war ein misslungenes Überholmanöver.

Gegen 05:35 Uhr befuhr ein Lkw die B 56n aus Richtung Stockheim in Fahrtrichtung Düren. Hinter ihm fuhren mehrere Fahrzeuge, von denen drei zum Überholen ansetzten. Während die ersten beiden Fahrzeuge gefahrlos an dem Lkw vorbeifuhren, gelang dies der Fahrerin des dritten Wagens nicht. Die 55-jährige Frau aus Kreuzau begann ihren Überholvorgang noch, obwohl zwischenzeitlich Gegenverkehr zu erkennen war. Der Lkw-Fahrer bemerkte, dass die Autofahrerin in Bedrängnis kam. Er bremste sein Fahrzeug ab und lenkte so weit nach rechts wie möglich. Gleiches tat der Fahrer des entgegenkommenden Pkw. Ein Zusammenstoß der beiden Pkw konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen der Kreuzauerin noch gegen ein weiteres, entgegenkommendes Auto. Während der Fahrer des ersten entgegenkommenden Pkw, ein 51-jähriger Mann aus Düren, unverletzt blieb, wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit war, wurde sie schwer verletzt mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des zweiten entgegenkommenden Pkw wurde leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 35000 Euro. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die B 56n war bis circa 08:30 Uhr für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt.

