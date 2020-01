Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 43-Jähriger beißt Polizisten bei Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Autofahrer hatten es Beamte des Polizeireviers Herrenberg am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr in der Daimlerstraße zu tun. Der 43-Jährige wurde während einer Verkehrskontrolle zunehmend aggressiv und war augenscheinlich verwirrt. Da der Verdacht bestand, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war, sollte er zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht werden. Dagegen setzte sich der 43-Jährige heftig zur Wehr und vier Polizisten waren notwendig, um ihn zu überwältigen und ihn letztendlich an Armen und Beinen zu fesseln. Dabei biss er einem Beamten ins Bein, der sich daraufhin ärztlich versorgen lassen musste. Der renitente Autofahrer wurde zunächst in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

