Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Streitendes Paar beschäftigt mehrere Polizeistreifen und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:05 Uhr haben sich ein 24-Jähriger und seine 21-jährige Freundin auf dem Bahnsteig Gleis 4 am Böblinger Bahnhof heftig gestritten. Aus der verbalen entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, die sich vom Bahnsteig über die Unterführung in Richtung der Graf-Zeppelin-Straße verlagerte. Mittlerweile von Zeugen verständigte Polizeibeamte trafen das aggressive Paar kurz darauf an und erklärten beiden die vorläufige Festnahme. Der 24-Jährige geriet zunehmend in Rage und musste schließlich von drei Polizistinnen zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Dabei mussten sie sich von ihm deftige Beleidigungen anhören. Die 21-Jährige musste ebenfalls gefesselt werden, da sie vehement versuchte, polizeiliche Maßnahmen zu verhindern und zu ihrem Freund zu gelangen. Beim Polizeirevier in Böblingen hatten sich die beiden ursprünglichen Kontrahenten wieder versöhnt und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Durch die Widerstandshandlung wurden zwei Polizistinnen leicht verletzt.

