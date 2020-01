Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Sexueller Übergriff in der Burghaldenstraße; Herrenberg: 19-Jähriger beißt Polizisten; Böblingen: Gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Sexueller Übergriff in der Burghaldenstraße

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:50 Uhr wurde eine 56-jährige Frau in der Burghaldenstraße von einem unbekannten Täter sexuell belästigt. Sie war zunächst im Bereich der Bushaltestelle Leonberger Straße auf Höhe des dortigen Friedhofs unterwegs. Von dort aus folgte ihr der Mann, schubste sie zu Boden und berührte sie unsittlich. Da die 56-Jährige laut zu schreien begann ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in das angrenzende Waldstück Richtung Freibad. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 185 cm großen Mannhandeln, der dunkel gekleidet war und eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Herrenberg: 19-Jähriger beißt Polizisten

Vermutlich unter dem Einfluss von LSD hat ein 19-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 05:15 Uhr in Herrenberg einen Polizeibeamten in den Oberschenkel gebissen. Zuvor hatte eine Bekannte des jungen Mannes die Polizei verständigt, nachdem er nach dem Betäubungsmittelkonsum augenscheinlich nicht mehr Herr seiner Sinne war. Die Polizisten trafen den 19-Jährigen mit starken Stimmungsschwankungen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Nachdem er zunächst einem Arzt vorgestellt worden war, biss er den Polizisten im Streifenwagen auf dem Weg zum Polizeirevier. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen.

Böblingen: Gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr entwickelte sich in einem Club in der Poststraße aus noch unbekannter Ursache eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 33-Jähriger niedergeschlagen wurde. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, versetzte ihm ein zunächst unbekannter Täter einen wuchtigen Fußtritt ins Gesicht, in dessen Folge er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Mittlerweile alarmierte Polizeibeamte kontrollierten im Zuge erster Maßnahmen vor dem Club einen 27-Jährigen, der unvermittelt die Flucht in Richtung Alba-Brücke ergriff. Als die Polizisten ihn eingeholt hatten, versuchte er sie anzugreifen und wurde schließlich unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und mit einer Handschließe gefesselt. Er steht den bisherigen Ermittlungen zufolge im Verdacht, den Fußtritt gegen den 33-Jährigen ausgeführt zu haben und wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten müssen. Der in Luxemburg wohnhafte Tatverdächtige musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.

