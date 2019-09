Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Diebstähle aus Hotelzimmern und aus Zimmern einer Wohnunterkunft in Waren

Waren (ots)

Am 31.08.2019 kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr in einem Hotel in der Specker Straße in Waren zu mehreren Diebstahlshandlungen aus Hotelzimmern.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter unbemerkt Zugang zu dem Hotel und entwendete zunächst aus einem Personalraum mehrerer Zugangsschlüssel zu den Hotelzimmern. Im weiteren Verlauf begaben sich der/die Täter in das erste und zweite Obergeschoss und verschafften sich mit den zuvor entwendeten Schlüsseln in fünf Zimmer (vier davon derzeit belegt) unberechtigt Zugang. Zur Tatzeit waren die jeweiligen Hotelgäste abwesend.

Aus zwei Hotelzimmern entwendeten der/die Täter die Geldbörsen der Geschädigten mit jeweils mehreren Hundert Euro Bargeld, Ausweispapieren, persönlichen Dokumenten und Geldkarten. Aus den drei anderen Hotelzimmern wurde nichts entwendet, dennoch wurde in einem Zimmer eine Handtasche durchsucht.

Gegen 14:30 Uhr wurde ein Hotelgast auf eine verdächtige männliche Person aufmerksam, die ihm im Treppenhaus entgegenkam. Diese Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm - ca. 40 Jahre alt - blonde, kurze Haare - auffällig geröteter Kopf - bekleidet mit einem khakifarbenem T-Shirt und einer khakifarbenen Hose (ähnlich einer Anglerbekleidung)

Neben den Diebstahlshandlungen in dem Hotel, kam es am 31.08.2019 auch in einer Gemeinschaftsunterkunft für Menschen mit geistiger und körperlicher Einschränkung in der Kietzstraße in Waren zu Diebstählen aus drei Zimmern der Bewohner.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hielten sich nahezu alle Bewohner in der Zeit von ca. 14:50 - 15:15 Uhr im Haupthaus auf. Während dieser Zeit verschafften sich unbekannte Täter unbemerkt Zugang in das Gebäude. Während der kurzzeitigen Abwesenheit der Bewohner, gelang es bislang unbekannten Tätern drei Zimmer zu durchsuchen. Aus dem ersten Zimmer wurde demnach eine Playstation Portable 3004, vier dazugehörige Spiele, 15,- EUR Bargeld und einen Gutschein für einen Playstation Store im Wert von 10EUR entwendet. Aus dem zweiten Zimmer wurde ein Handy der Marke Emporia und aus dem dritten Zimmer wurden aus einem abgelegten Portemonnaie 20,-EUR Bargeld entwendet.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Waren haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensuche und -sicherung war der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg im Einsatz. Die Beamten prüfen gegenwärtig ob die Diebstahlstaten in Zusammenhang stehen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen in der Specker Straße oder im Bereich der Kietzstraße bemerkt hat, wird gebeten sich zu melden. Wer nähere Angaben zu der verdächtigen Person, die in der Specker Straße in dem Hotel angetroffen wurde machen kann, wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter 03991 1760 entgegen.

