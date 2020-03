Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeibeamte beobachten Verkehrsunfallflucht in Herrenhausen

Hannover (ots)

Ein 29-Jähriger ist am Samstag, 14.03.2020, an der Herrenhäuser Straße in Höhe der Meldaustraße rückwärts in eine Parklücke gefahren und hat dabei ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Beamte des Polizeikommissariats Stöcken haben den Unfall bemerkt und den Mann an seiner Flucht gehindert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Beamten gegen 07:00 Uhr auf der Herrenhäuser Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Meldaustraße hielt vor ihnen ein Renault Kadjar an, um rückwärts in eine Parklücke zu fahren. Da es sich dabei um einen Taxenhalteplatz handelte, wollten die Beamten ihn auf sein Fehlverhalten ansprechen. Jedoch setzte der Mann zunächst seinen Einparkvorgang fort und stieß mit einem ordnungsgemäß abgestellten Mercedes C 180 zusammen. Noch ehe die beiden Polizisten aussteigen konnten, versuchte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Zeit stellen. Er bestritt sofort den Verkehrsunfall. Bei dem Gespräch stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 29-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle, damit ihm ein Arzt anschließend eine Blutprobe entnehmen konnte. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Hannoveraner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. /has

