POL-MK: Seniorin beraubt

Mann mit Haftbefehl leistet Widerstand

Iserlohn (ots)

Eine 69-jährige Iserlohnerin ging Freitagmorgen im Bereich der Hardtstraße spazieren, als sie gegen 10.50 Uhr von hinten geschubst wurde. Sie stürzte und fiel auf ihre Tasche, aus der die Geldbörse herausfiel. Sie verletzte sich leicht, sammelte ihre persönlichen Gegenstände wieder ein und ging nach Hause. Hier stellte sie den Verlust von Bargeld fest. Sie kann den Unbekannten, der sie schubste und ihr das Geld aus der Geldbörse nahm, nicht beschreiben.

Am 10.11.2019, gegen 02.40 Uhr, brannte am Kurt-Schumacher-Ring in Höhe 1-3 ein Sonnenschirm. Die Feuerwehr löschte den Schirm ab, die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Einbrüche angezeigt. In der Nacht vom 08.11 zum 09.11. verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Augustastraße. Die Einbrecher kamen durch die Terrassentür, durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse und nahmen Schmuck, Bargeld und Briefmarken mit. Es entstand Sachschaden. Am Schürenbusch kamen die Einbrecher am 09.11. in der Zeit von 2 Uhr - 11 Uhr. Sie hebelten die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und ließen dann von weiteren Einbruchsversuchen ab. Es entstand Sachschaden. An der Karl-Arnold-Straße hatten es Einbrecher am 08.11. in der Zeit von 15 Uhr - 18 Uhr auf ein dortiges Haus abgesehen. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter nahmen Schmuck und Bargeld mit.

Alarmauslösung vertreibt Einbrecher: An der Görrestraße versuchte ein unbekannter Einbrecher am 08.11.2019, gegen 18:45 Uhr sein Glück. Als er über ein Fenster in das Haus wollte, löste er die Alarmanlage aus. Er flüchtete und ließ von seinem Vorhaben ab. Ebenfalls in der Görrestraße wurde in der Nacht vom 09.11. zum 10.11.2019 ein schwarzer Opel Insignia geknackt. Die Diebe nahmen ein Navigationssystem mit.

Am letzten Samstag (16:30 - 21:15 Uhr) zerbrachen Unbekannte die Heckscheibe eines an der Oestricher Straße abgestellten grauen VW Polo. Sie nahmen aus dem Fahrzeug nichts mit.

Handtasche aus Mondeo geklaut. Wieder einmal bot eine Geschädigte potentiellen Auto-Aufbrechern optische Anreize in ihrem Fahrzeug. So ließ eine 42jährige Frau aus Dortmund am 09.11., in der Zeit von 15:30 - 17 Uhr ihre Handtasche sichtbar in ihrem grauen Ford Mondeo an der Alten Poststraße/Halstenbergweg liegen. Leichte Beute für die Diebe.

Kontrolle endet in Widerstand: Am gestrigen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, wurde im Rahmen einer Streifenfahrt ein Mann im Bereich der Straße In der Läger angetroffen und sollte kontrolliert werden. Der Angetroffene verhielt sich sofort verbal aggressiv und wollte seine Personalien nicht angeben. Als er mit zur Wache sollte leistete der 32-jährige Iserlohner erheblichen Widerstand. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden. Auf der Polizeiwache wurde der Grund des Widerstandes schnell herausgefunden: Gegen den 32-jährigen Mann lag ein Haftbefehl vor. Zur Festnahme kommt nun noch eine Anzeige wegen Widerstands.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

