POL-MK: Einbrecher in Wohnhaus

Schalksmühle (ots)

Am 08.11.2019, in der Zeit von 15:30 Uhr- 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus Im Eichholz ein. Der/die Einbrecher durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Halver entgegen. Telefon: 02353/9199-0.

