Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher werfen Fensterscheibe ein

Kierspe (ots)

Samstag, in der Zeit von 10 Uhr - 14:30 Uhr, warfen unbekannte Einbrecher das Fenster eines Esszimmers eines Hauses am Margarethenweg in Kierspe ein. Die Täter durchsuchten das Haus, öffneten sämtliche Behältnisse und Schubladen und entwendeten Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

