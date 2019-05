Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim, Multifunktionslenkrad aus BMW ausgebaut

Mainz (ots)

Montag, 20.05.2019

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag in Stadecken- Elsheim einen hochwertigen BMW 435 i ohne Spuren zu verursachen geöffnet. Im Fahrzeuginneren baut er das Lenkrad inklusive Airbag aus. Für weitere Gegenstände interessiert sich der Täter nicht. Durch die Kriminalpolizei wird eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die Auswertung dauert an. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell