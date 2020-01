Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen im Hinblick auf Handynutzung und dem Anlegen des Sicherheitsgurtes

Mainz-Weisenau (ots)

Dienstag, 28.01.2020, 10:00 bis 11:15 Uhr und 13:10 Uhr bis 14:30 Uhr

In der Wormser Straße führt die Polizei Kontrollen hinsichtlich der verbotswidrigen Benutzung von elektronischen Geräten (Handy etc.) und das Anlegen des Sicherheitsgurtes durch. Es werden 42 Autofahrer kontrolliert. Dabei müssen 38 Handyverstöße festgestellt werden. Wegen der festgestellten Handyverstöße ist zu erwähnen, dass lediglich ein Fahrzeugführer das Handy an sein Ohr gehalten und augenscheinlich damit telefoniert hat. In allen anderen Fällen wird das Handy entweder in der Hand oder sogar tippend in der Hand gehalten. Acht Autofahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Die Polizei weist darauf hin, dass in beiden Deliktsfeldern die Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer sehr hoch sind, weshalb die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen fortgeführt werden.

