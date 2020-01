POL-PPMZ: Gegen Fahnenmast gefahren und geflüchtet

Polizeipräsidium Mainz

Mittwoch, 22.01.2020, 07:00 bis 07:30 Uhr

Am Mittwochmorgen fährt ein unbekanntes Fahrzeug in Höhe der Kaiserstraße 40 in Mainz gegen einen Holzfahnenmast. Daraufhin bricht der Mast ab, stürzt auf einen geparkten, dunkelfarbenen 5er BMW und beschädigt diesen - unter anderem wurde die Windschutzscheibe des Autos durch den Mast eingeschlagen. Der Unfallverursacher verlässt unerlaubt die Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

