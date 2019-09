Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Leingarten: Lkw-Aufbau brannte

Noch ist unklar, wie es am Montagabend, kurz vor 21 Uhr, zum Brand eines Kühllastwagens in der Dieselstraße in Großgartach kommen konnte. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Dennoch wurde eine an dem Lastwagen angebrachte Plane komplett zerstört, so dass Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Da Zeugen kurz nach Brandausbruch vier Jugendliche wegrennen gesehen haben, versucht der Polizeiposten Leintal nun herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Personen und dem Feuer gibt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben Hinweise auf die Flüchtenden geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07131 810630 melden.

