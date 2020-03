Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Erst Schlangenlinien gefahren, dann verhaftet

Landau (ots)

Auffällige Schlangenlinien mit einem Auto fuhr ein 27-Jähriger am Freitag gegen 17Uhr, als ihn Landauer Polizisten erblickten. In der Gilletstraße konnte der Mann kontrolliert und ein Alkoholtest mit Ergebnis 0,75Promille durchgeführt werden. Der Fahrer räumte zudem ein, Cannabis konsumiert zu haben. Da gegen den Beschuldigten darüber hinaus 3offene Haftbefehle vorlagen, wurde er im Anschluss an die Blutentnahme ins Gefängnis gebracht.

