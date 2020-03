Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler, Raiffeisenstraße Freitag, den 13.03.2020, von 9.30 Uhr bis 11.30

Edenkoben (ots)

Zaun beschädigt und weitergefahren!

Im Industriegebiet in Kirrweiler wurde ein Gartenzaun entlang der Raiffeisenstraße beschädigt. Da die Unfallörtlichkeit in einer engen Kurve liegt, könnte auch ein Zulieferer-Lkw als Verursacher in Frage kommen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefonnummer: 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



