Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2020, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Weidfeld 2", die Beifahrertür an einem grauen Ford Mustang beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1500.- Euro geschätzt. Gesucht werden Zeugen, die zu dieser Zeit Beobachtungen auf dem Parkplatz des Supermarktes gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht stehen könnten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

