Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall durch Sattelzug

Landau/B10 (ots)

Aktuell gibt es eine erhebliche Staubildung auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Landau-Nord im dortigen Baustellenbereich, da gehen 11:40 Uhr ein Sattelzug, welcher aus Pirmasens kam, in die dortigen Betonschutzplanken fuhr und dabei Sachschaden verursachte. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Aktuell laufen Bergungs- und Aufräumarbeiten, weshalb es dort zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Pirmasens wird bereits umgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden dennoch gebeten die Unfallörtlichkeit in beiden Fahrtrichtungen weiträumig zu umfahren.

Polizeiinspektion Edenkoben

Arne Pilger



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



