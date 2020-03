Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200309.1 Brunsbüttel: Seeunfall in der Neuen Südschleuse Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag ist es in der Neuen Südschleuse Brunsbüttel zu einem Seeunfall unter Beteiligung eines Containerschiffes gekommen. Die dabei entstandenen Schäden hielten sich in Grenzen, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Um 11.35 Uhr lief das unter deutscher Flagge fahrenden Motorschiff "Containerships 6", Heimathafen Hamburg, in die Neue Südschleuse Brunsbüttel ein, um an der Mittelmauer festzumachen. Während des Einlaufens in die Schleusenkammer berührte das Schiff mit seinem Backbordheck die Mittelmauer. Es kam zu Farbabrieb am Schleusenbauwerk; am Schiff wurde eine Scheuerleiste im genannten Bereich leicht eingedrückt. Ursächlich für die Berührung war eine plötzliche Rechtsdrehung des Schiffes durch stark böigen Wind im Bereich der Schleusen Brunsbüttel.

Nach Sachverhaltsvortrag bei der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft leitete diese keine Maßnahmen ein, so dass das Schiff seine Reise fortsetzen konnte.

Merle Neufeld

