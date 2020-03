Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200306.6 Itzehoe: Falsche Microsoft-Mitarbeiter

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Wochen sind bei der Itzehoer Kripo wieder vermehrt Anzeigen wegen falscher Microsoft-Mitarbeiter eingegangen. Zwar kam es in keinem der bekannt gewordenen Fällen zu Schäden, aber dennoch möchte die Polizei dies zum Anlass nehmen, dringend vor der nicht neuen Betrugsmasche zu warnen.

Die Anzeigenden waren zumeist ältere Menschen, die in Itzehoe, Kellinghusen, Glückstadt und Süderau wohnhaft waren. Sie erhielten jeweils Anrufe von englischsprachigen Personen, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben und mittels eines Online-Übersetzers ein Gespräch mit ihren Opfern führen wollten. Ziel der telefonischen Kontaktaufnahme dürfte gewesen sein, an die persönlichen Daten der Senioren zu gelangen oder aber direkten Zugriff auf ihre Konten zu erhalten. In der Vergangenheit waren Täter mit dieser Masche mehrfach erfolgreich und erbeuteten auf diesem Wege Geld oder aber benutzten die persönlichen Daten ihrer Opfer zu missbräuchlichen Zwecken unterschiedlicher Art.

Der sicherste Weg, sich vor der Abzocke am Telefon zu schützen, ist, das Gespräch unverzüglich zu beenden. Microsoft und andere Unternehmen führen niemals unaufgefordert Arbeiten an Computern durch. Sollten Sie doch einmal in die Falle eines Gauners getappt sein, trennen Sie den Computer sofort vom Netz, ändern Sie Ihre Passwörter und informieren Sie die Polizei.

