Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl eines BMW X5 verhindert

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Paderborn Freitagnacht von Zeugen daran gehindert worden, einen BMW X5 zu stehlen. Eine 53-jährige Frau hatte am Neuenheerser Weg gegen 02.40 Uhr zunächst die Alarmanlage des Fahrzeugs gehört, das an einem Wendehammer abgestellt worden war, und dann den Inhaber informiert. Dieser sah aus dem Fenster seiner Wohnung heraus eine Person neben der Fahrerseite hocken und sprach diese daraufhin lautstark an.

Der Täter ergriff sofort gemeinsam mit einer weiteren Person, die in unmittelbarer Nähe gewartet haben musste, die Flucht in Richtung Brakeler Straße. Er wird als etwa 1,60 Meter groß und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke. Zum zweiten Täter ist nichts bekannt. Die sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Die Behörde bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

