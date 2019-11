Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Donnerstagmorgen ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige war ohne Helm gegen 09.40 Uhr auf dem Fahrradweg in Richtung Sande unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er auf die Straße, um diese zu überqueren. Eine 45-jährige Mercedesfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Fahrradfahrer. Er stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

