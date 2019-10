POL-HB: Nr.: 0649 --Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Schleiermacherstraße Zeit: 15.10.2019, 04.25 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein 60 Jahre alter Mann offenbar in ein Mehrparteienhaus in der Bremer Neustadt einzubrechen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten ihn noch in Tatortnähe.

Nach ersten Erkenntnissen hebelte der 60-Jährige gegen 04.20 Uhr zunächst das Gartentor des Hauses in der Schleiermacherstraße auf. Anschließend versuchte er durch die Kellertür in das Haus zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte die Aufbruchsgeräusche und wählte sofort den Notruf. Die schnell eintreffenden Polizisten stellten den Mann noch in der Schleiermacherstraße. Er führte Einbruchswerkzeug sowie mögliches Diebesgut bei sich. Der 60-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Zeugin, die sofort den Notruf wählte, als sie verdächtige Geräusche hörte. Hierdurch waren die eingesetzten Beamten schnell vor Ort und konnten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe stellen.

