Polizei Paderborn

POL-PB: Vier weitere Einbrüche in Elsen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist es in Paderborn-Elsen zu vier weiteren Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, auf Donnerstag, 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in der Urbanstraße in eine Kindertagesstätte einzubrechen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Henkenstraße verschafften sich die Einbrecher am Donnerstag, zwischen 08.30 Uhr und 20.50 Uhr gewaltsam Zutritt in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden ebenfalls in unbekannte Richtung. Am gleichen Tag gab es zwischen 16.45 Uhr und 19.30 Uhr einen Einbruch in der Josef-Schnitz-Straße. Die Täter brachen dieses Mal gewaltsam in die Erdgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte ein und durchwühlten auch dort sämtliche Räume.

Am Kirschenkamp sah ein Zeuge zwei Männer, die gegen 18.45 Uhr mit Handschuhen aus einem Garten kamen und flüchteten. Dort konnte durch die Polizei ebenfalls ein Einbruch nach ähnlichem Muster festgestellt werden. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die 05251/3060 zu melden.

