Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200306.3 Brunsbüttel: Aufbrüche und Sachbeschädigungen im Kleingartengelände

Brunsbüttel (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ist es in einem Kleingartengelände in Brunsbüttel zum Aufbruch mehrerer Lauben und zu einigen Sachbeschädigungen gekommen. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass Unbekannte auf dem Gelände eines Schrebergartenvereins in der Schulstraße ihr Unwesen getrieben haben. Sie drangen in drei Gartenhütten ein, in einer zündelten sie und beschädigten dadurch den Boden der Laube. Ein größerer Brand entfachte glücklicherweise nicht. Gegenstände entwendeten die Einbrecher aus den Objekten vermutlich keine, verwüsteten das Innere der Häuschen jedoch erheblich.

Darüber hinaus beschädigten die Täter einen Schaukasten, das Geländer einer kleinen Brücke und einen Zaun und zerstörten die Scheibe einer Laube. Wie hoch der entstandene Schaden insgesamt ist, bleibt noch zu klären.

Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge und Randalierer geben können, sollten sich an die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 wenden.

