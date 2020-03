POL-IZ: 200306.2 Itzehoe: Taschendiebe treiben in Itzehoe ihr Unwesen

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochnachmittag waren in der Itzehoer Innenstadt Taschendiebe unterwegs. Sie erbeuteten von mindestens drei Damen die Portemonnaies durch einen unbemerkten Griff in die Handtaschen. Die Täter erlangten mit ihrer Masche mehrere hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Für drei Frauen im Alter von 63, 75 und 77 Jahren endete der Einkaufsbummel in der Stadt mit dem Verlust ihrer Geldbörse. Im Zeitraum von 15.45 Uhr bis 17.10 Uhr hielten sich die Geschädigten unabhängig voneinander im Innenstadtbereich auf und betraten im Rahmen dessen auch unterschiedliche Geschäfte. Sie bemerkten schließlich jeweils an einer Kasse oder unabhängig von einem Bezahlvorgang, dass ihre Portemonnaies fehlten. Zwei der Anzeigenden hegten überhaupt keinen Verdacht, wer sie bestohlen haben könnte, während sich der 77-Jährigen laut einer Zeugin zwei Frauen bei Arko auffällig genähert haben sollten. Dass die weiblichen Unbekannten für den Diebstahl in Frage kommen, ist nicht auszuschließen.

Neben insgesamt 500 Euro befanden sich in den gestohlenen Geldbörsen unter anderem Bankkarten und persönliche Papiere.

Weitere Geschädigte oder aber Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Sollten Sie Opfer eines Portemonnaie- und Bankkarten-Diebstahls werden, ist es wichtig, unmittelbar nach Feststellung der Tat, die EC- beziehungsweise Kreditkarte unter der Telefonnummer 116116 sperren zu lassen.

