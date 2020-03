Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200305.3 Burg: Fahren ohne Fahrerlaubnis und weitere Delikte

Burg (ots)

Eine Reihe von Strafanzeigen hat die Polizei gegen einen Mann gefertigt, der mit entwendeten Kennzeichen und ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Wagen in Burg unterwegs gewesen ist.

Bereits am vergangenen Wochenende beobachtete ein Beamter außerhalb des Dienstes einen ihm bekannten Burger, der mit einem Passat in der Bahnhofstraße losfuhr, trotzdem er keine Fahrerlaubnis besaß. Aufgrund der Verkehrssituation war es dem Polizisten nicht möglich, die Fahrt zu verhindern oder den Wagen zu stoppen. Bei Nachforschungen, die der Beamte später auf der Dienststelle durchführte, fand er heraus, dass die an dem VW befestigten Kennzeichen bei einem Diebstahl in Eggstedt Mitte Februar 2020 abhandengekommen waren. Mit diesem Wissen hielten die Burger Beamten Ausschau nach dem betroffenen Fahrzeug und entdeckten es am gestrigen Tag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Sie demontierten die Kennzeichen und suchten den Eigentümer des Wagens auf. Dem 24-Jährigen zufolge hatte er die Kennzeichen von einem Bekannten aus Eggstedt bekommen - der allerdings hatte eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Der 24-jährige Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verdachts des Diebstahls und wegen der Urkundenfälschung verantworten.

Merle Neufeld

